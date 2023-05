El Gobierno Provincial junto a la Municipalidad de Córdoba realizó la entrega de medallas conmemorativas a ex combatientes y familiares de caídos en la Guerra de Malvinas.

Esto en el marco de los homenajes realizados en todo el país por el 40º aniversario del conflicto bélico del Atlántico Sur.

La insignia fue acuñada por la Casa de la Moneda, como reconocimiento a quienes pelearon por defender la soberanía nacional de la Islas Malvinas.

En el acto participaron autoridades nacionales, provinciales y municipales, la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Provincia de Córdoba, la agrupación Veteranos de Guerra de Malvinas y Atlántico Sur, Área Veteranos Pami, Área Veteranos Municipalidad de Córdoba, Área Veteranos de Malvinas de la Provincia de Córdoba.

En un emotivo acto, los familiares y veteranos agradecieron la iniciativa.

«Para los ex combatientes y sus familias la causa de Malvinas no es solo el 2 de abril, porque nosotros lo vivimos todos los días, por eso cuando pasan estos eventos y se los vuelve a recordar es muy especial para nosotros», destacó Adriana González de Tobares, hija de un combatiente caído en Malvinas.

«Cuando vengo y me encuentro con los compañeros de mi papá me permite seguir conociéndolo, porque ellos aunque no estén están siempre con nosotros», agregó.