La Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información que, durante el mes que viene, habrá diversos controles gratuitos para que puedan realizar los hombres. Esto es en conjunto con la Secretaría de Salud, bajo el lema “en septiembre la prevención también es cosa de hombres”.

Los chequeos se realizarán durante los martes 9, 16 y 23, y están orientadas a mantener los estudios anuales, con el objetivo de detectar a tiempo problemas de salud.

Entre el listado de atenciones estarán los laboratorios completos, la ecografía vesicoprostática, control odontológico, antropométricos, vacunación de adultos, clínica médica, entre otros.

Para realizarlos es necesario solicitar un turno previo, el cual puede hacerse en cualquiera de los Centros Periféricos de la ciudad.