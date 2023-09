PARTE DE PRENSA – UNIDOS POR MARCOS JUÁREZ

Dellarossa lleva cobrados más de $1.500.000 de “viáticos” en lo que va del año

Esa cifra es la que lleva cobrada el Presidente del Concejo Deliberante en lo que llevamos de 2023 para, supuestamente, “hacer gestiones” que le encarga la Intendente. Hecho que, de por sí, no se ajusta a la reglamentación municipal, ya que es sólo el Intendente quien tiene autorizado el pago de viáticos de esa naturaleza, y esto no es transferible.

Conociendo esto, y con una actitud muy cuestionable y poco republicana, Dellarossa no sólo que presenta los gastos de viáticos sin ningún tipo de miramiento, sino que, además, lo hace sin adjuntar la documentación correspondiente para justificar cada gasto. Y si a esto le sumamos que, casualmente, muchos de estos gastos se dan en días y ciudades en las que ha estado haciendo campaña política, todo se vuelve mucho más sospechoso.

Sin ir más lejos, a fines de agosto ingresó al Concejo Deliberante un rechazo a una orden de pago de viáticos emitida por la integrante del Tribunal de Cuentas Municipal Virginia Tomassini.

La misma era por gastos de hotel en la ciudad de Córdoba, en el cual Dellarossa se habría alojado entre el 7 y el 8 de agosto. Justo en los días en que estuvo haciendo campaña política en la capital provincial, y que según consta en sus redes sociales, se reunió en esa ciudad con Horacio Rodriguez Larreta y con todos los candidatos de su lista. ¡Qué casualidad que justo tuvo que “hacer gestiones” por orden del ejecutivo en esa fecha y en esa ciudad!

Por todo esto, se solicitó en el Concejo si podía explicarse el motivo de dichos gastos. Pero según lo que sostuvo el Ing. Dellarossa, “las gestiones que se realizan por orden del ejecutivo quedan al margen de todo tipo de explicación”. Esto significaría que con sólo decir que “fue a hacer gestiones por orden del ejecutivo” sería suficiente para que se le pague todo tipo de viáticos, por los montos que sea. Pero según la reglamentación vigente, esto no es así. Debe justificarse cada gasto, documentarse y explicarse qué “gestiones” se realizaron.

Tratando de ser lo más crédulos y comprensivos posible, desde Unidos por Marcos Juárez, se pidió entonces que se presente la Intendenta, Sara Majorel, en la reunión de comisión para que ponga claridad sobre estos pedidos que le habría encargado a Dellarossa y que motivarían los gastos en viáticos. Pero la mandataria aún no se presentó.

Ayer ingresó un nuevo rechazo de una orden de pago emitido por parte de la tribunalicia Tomassini. Nuevamente por no ajustarse la misma a la reglamentación de viáticos vigente. Y, con esto, Dellarossa ya llevaría cobrado, en lo que va del año, más de un millón y medio de pesos (¡$1.500.000!) en concepto de viáticos. Por todo esto creemos que corresponde que se le dé una respuesta, no a la oposición, sino a todos los vecinos de Marcos Juárez. Ya que son ellos los que, con muchísimo esfuerzo, ponen ese dinero y, por lo tanto, merecen saber con claridad en qué se lo está gastando.

