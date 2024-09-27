La Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer el listado de adjudicados en el sorteo de lotes del barrio Don Julio. Se trata de 29 familias, y 40 suplentes.
A continuación, la lista de familias titulares:
- DOS SANTOS CLAUDIA LORENA
- MACHADO VICTOR GUILLERMO
- CASTILLEJO MARIA ANGELICA
- VALDEZ IBARRA DAIANA BELEN
- QUINTEROS SOFIA STEFFI
- ECHEVARRIA ENRI RAUL
- ARINI MARIO ANGEL
- PEREZ SCROFANO MARIANA SOLEDAD
- MORANO TANIA GISEL
- CENTURION KEVIN ADRIAN
- BROCHERO ROBERTO CARLOS
- LEGUISA GASTON EZEQUIEL
- MARCHETTO VANESA NATALIA
- CASAS CLAUDIO DAMIAN
- CASAS FRANCO EZEQUIEL
- CERUTTI VICTORIA RUTH JULIANA
- VILABOA JOAQUIN EDUARDO
- ARRIOLA MARIA LAURA
- PERALTA MIGUEL MARCELO
- FORCONI EDUARDO DANIEL
- ROSSO FRANCISCO
- ASTRADA HERNAN IGNACIO
- CEBALLOS GUILLERMO ANDRES
- POMBO OCTAVIO ARIEL
- CEBALLOS CESAR CLAUDIO
- CABRAL MATIAS SEBASTIAN
- GRION JOAQUIN DANIEL
- FERREYRA VERONICA SOLEDAD
- RODRIGUEZ GISELA
Por otro lado, el listado de suplentes que se tomarán como prioridad en el próximo sorteo:
- BARTOLELLI MATIAS JAVIER
- ALLASIA JESSICA MAGDALENA
- HEREDIA ROMINA ANALIA
- BECERRA ANA LAURA
- GERLERO LUCRECIA
- GIANI MARIANELA
- MAGARELLO FACUNDO EZEQUIEL
- PEREYRA FLORENCIA CELESTE
- MOSCA MARCOS ANDRES
- TORRES CRISTIAN JESUS
- YAÑEZ JULIETA
- RODRIGUEZ DALMA JUDITH
- GOMEZ IGNACIO MARTIN
- FERNANDEZ CECILIA ROSA
- CAGLIERO ANA MARIA
- PEÑALBA ELIANA VANESA
- RODRIGUEZ VICTORIA BEATRIZ
- ROBLES TOMAS IGNACIO
- SAITA CARLOS MARTIN
- PIRRA BRUNELLA
- FEGLIA MAURO GERMAN
- CORDOBA NATASHA
- FERNANDEZ GUILLERMO MANUEL
- GALEANO MARIA SILVIA
- SILVA JOSE ANTONIO
- RODRIGUEZ PATRICIA MABEL
- BORTOL MARCELA NOEL
- SUAREZ FRANCO SEBASTIAN
- LAZZARO GIULIANA IVONNE
- PLANEL LAUREANO MATIAS
- CARDOZO NICOLAS OMAR
- BERTOLA NATALIA ANDREA
- CARRIZO AGOSTINA ABIGAIL
- JUAREZ LORENA CAROLA
- UNAMUNO CLAUDIO DANIEL
- AHUMADA SABRINA LUCRECIA
- PENINGER ALEJANDRO
- ARCE CANDELA
- GONZALEZ HUGO ERNESTO
- PEREYRA FERNANDO DARIO