El clima político que se vive en Marcos Juárez, y las novedades respecto a cambios de personalidades en la formación de listas es la noticia del momento. En el programa «Referendum» del Jueves 23/06 habló el Lic. Eduardo Foresi:

En la Unión Vecinal están hablando de una encuesta para determinar quién será el candidato/a a intendente del partido. La encuesta sería entre el Lic. Eduardo Foresi y la Lic. Verónica Crescente.

Ante lo cual Eduardo respondió:

«Hay que ser muy prudente con éste tema. En ningún momento yo me negaría a que midan o hagan una encuesta, porque claramente si la gente no te apoya o no tenés una claridad de que podés ganar las elecciones, me quedo en mi casa o me dedico a otra cosa. Yo estoy seguro o confiado de una parte de la sociedad que elige o quiere que yo sea intendente de Marcos Juárez. (…) Lo primero que a un ciudadano lo motiva ser candidato que es la primera etapa, es que hay de una parte, un sector de la sociedad, un apoyo, eso se hace con encuestas generales. (…) Después por otro lado, el espacio político al que represento, que está de acuerdo que yo sea el candidato.

Primero te tiene que elegir una parte de la sociedad, después te tiene que respaldar el espacio político y por ultimo viene la decisión personal, que muchas veces está ligada a como que te apoya la familia, como estás en tu condición personal… Yo estoy en una situación particular, que es favorable. (…)

El que gana conduce y el que pierde acompaña.»