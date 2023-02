En la mañana del pasado Viernes 3 de Febrero, la Municipalidad de Marcos Juárez comunicó un hecho de robo en el predio del ferrocarril, en el cual fue damnificada la Casa de la Cultura.

Por éstos hechos reiterados y sistemáticos, la asesora letrada municipal, Dra Vilma Sigaudo, hizo declaraciones contundentes:

«La municipalidad no tiene mucho para hacer, más que denunciar los hechos, porque es la policía la que tiene que llevar adelante toda la investigación, y eventualmente rastrear, para ver de dónde vienen, si son siempre menores o no, (…) los vándalos que sistemáticamente están rompiendo la Casa de la Cultura, la iluminación de esa zona. (…) Tanto es así, que ayer estuvieron desde las 7 de la mañana hasta las 11 hs., colocando los nuevos cables, y anoche los robaron de nuevo. (…)

No creo que un chico de 14 ó 15 años haga eso, porque hay riesgo de vida también ahí. (…)

Había hasta hace poco un guardia policial, que decidieron retirar, porque no hay policías, no hay personal. Lo cierto es que la municipalidad tiene que gastar un montón de plata. (…) Si desde las autoridades que realmente tienen que tomar medidas, no se toman medidas, no se investiga, no se pone una guardia. Un sereno no tiene facultad para detener. Es indignante la forma en que se están organizando y que no tengamos respuesta de las autoridades que tienen que intervenir en éste tipo de cuestiones.»