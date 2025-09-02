En horas de la madrugada del sábado, aproximadamente a las 5:20, personal policial fue convocado para colaborar con el equipo de seguridad en el salón de La Cantera, en Piamonteses y Varela, por un hombre que estaba teniendo altercados en el lugar.

Al llegar, se encontraron a un hombre de 32 años, oriundo de la ciudad de Córdoba, quien había tenido problemas dentro del lugar y, al ser sacado, incitaba a pelear al personal presente. Rápidamente fue detenido y trasladado a la comisaría local.

Luego, 20 minutos después, un hecho similar ocurrió en el mismo lugar con un hombre de 27 años, oriundo de Armstrong, el cual también se resistía a retirarse e incitaba a la policía a pelear.

Ambos sujetos fueron trasladados a la sede judicial.