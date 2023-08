El secretario gremial de UTHGRA Marcos Juárez, Fabio Suárez, se hizo presente en los estudios de RED PANORAMA a fin de explicar y dar a conocer el protagonismo activo que tuvo el gremio en la gestación del «Curso de Formación para Mozo y Camarera Profesional», el cual dará comienzo el próximo 28 de agosto, con una duración de tres meses, y será dictado en dos bares céntricos de la ciudad, Velezzo Café y Café Racer.

El motivo por el cual Fabio se presentó a dar su versión sobre éste curso, es porque discrepa de la versión oficial y expone una situación de favoritismo con el local gastronómico donde se dictarán las clases.

«La gente de la municipalidad me convocó a mí para que yo haga el nexo entre la gente que vendrá a dar los cursos y ellos. Le conseguí los teléfonos, hablé con el secretario general, para que hable con la gente, para que haga el esfuerzo necesario para que vengan aquí a Marcos Juárez. (…) Yo le dije a la gente de la municipalidad que nosotros queríamos participar como gremio también, que nos convoquen a las reuniones. (…) Yo ya había hablado con los administradores de los clubes tanto Argentino, como San Martín, para ver si había una posibilidad de que me presten las instalaciones del establecimiento, para no generar suspicacia, porque son cursos limitados. (…) Porque si es por establecimiento, yo hace 27 años que trabajo en el Viejo Bar, yo les pido a los dueños del Viejo Bar, y me la van a dar encantados. Si son 20 cupos, y el «café de las motos» (Café Racer) tiene 12 personas, ninguna registrada, (…) y sé que hay gente que trabaja desde que inauguró y todavía no están registrados. Inauguraron el año pasado. Si la municipalidad va a avalar ésto, bueno (…) lo que no me parece bien es que la municipalidad se quiera colgar algo, que gracias a la gestión de UTHGRA, gestión que nosotros hicimos, (…) para ver si empezamos a reactivar un poquito más, y que los empresarios empiecen a poner un poquito más de gente registrada. Y ahora hacen éstas cosas por atrás.

Nosotros estamos atentos a la problemática de todos los bares, nosotros le damos la posibilidad al empresario de que regularice de a poco.»