Con alegría y gran expectativa, el Pte. Facundo Grassani, del Club Atlético Municipal (CAM), dio apertura a la temporada 2022/2023, el Jueves 8 de Diciembre, a pleno, con pileta, asadores, instalaciones refaccionadas y todo lo necesario para el disfrute de socios y no socios. Pero casi al cierre de la temporada, un trago amargo le robó aquella alegría, porque tuvo el desagrado de encontrar todo tipo de daños y robo, en el predio que con tanto esfuerzo se construye y mantiene para el esparcimiento y la recreación de todas las edades.

Te compartimos un fragmento de la conversación telefónica que mantuvo RED PANORAMA con el Pte. Facundo Grassani, por éste hecho:

«Nos encontramos con un hecho de vandalismo, que va más allá de un robo en sí, en una zona que hicimos todo nuevo, (que la gente que fue éste año fue al club, pudo verlo), realmente quedó hermoso, asadores nuevos, mesas, en toda la parte del predio de verano, que se estrenó ésta temporada.

En ésta oportunidad, que no es la primera, se les ocurrió atacar a la parte de iluminación, lo que no se llevaron quedó roto colgando. Rompieron parte de mesas de hormigón nuevas, que no las robaron. (…)

Se hace mucho sacrificio… y hay zonas de la ciudad que están sufriendo éstos vandalismos permanentemente. En nuestro club, que nos rompan, que nos hagan éstas cosas, en ésta época, arrancando la temporada deportiva, con un club activo al 100%. Arrancar con éste tipo de roturas y con daños… ya no se sabe como seguir. Nosotros tenemos denuncias policiales para coleccionar. De hecho, recién vengo de la comisaría, no pude efectuar la denuncia, porque hay una cantidad de gente.

Hoy te estoy hablando de éste daño, pero te puedo hacer una lista, todos los días hay uno; vivimos arreglando alambrados, reparando postes… Planteamos éste problema el año pasado cuando vinieron al club para la campaña (electoral a intendente). Pero viste como es ésto, pasa el tiempo y los problemas vuelven. (…)

Tiene seis hectáreas y con ingresos por todos lados. Es un club abierto al barrio, que nunca tuvo problemas con la gente del barrio, ni afuera, un club a pulmón, un club de barrio, que trabaja, está en crecimiento permanentemente hace años. Pero éstas cosas te sacan la energía.

Nos tenemos que cuidar entre todos. Hay gente que compra, no sé quién compra lámparas robadas, cables robados. Debe haber un mercado en la ciudad, alguien está consumiendo.»