El intendente Pedro Dellarossa, en comunicación telefónica con PANORAMA, brinda su testimonio acerca de la entrega de la tarjeta “Alimentar” en el día de ayer lunes.

“Tengo una opinión personal sobre la entrega de la tarjeta Alimentar, lo que objeto es el uso político que se la da a la tarjeta. Si yo fuese político o encargado de decidir a quién le corresponde o no, intentaría de hacer la menos prensa posible porque me daría vergüenza como gestor o como persona encargada de estar en frente a una empresa que es un estado o nación el seguir entregando tarjetas de pobrezas. Es lamentable que en Argentina no tengamos capacidad nosotros los políticos, los que estamos en frente a lo que es un poder ejecutivo de generar el trabajo genuino que es lo que hacer funcionar una máxima”.

El intendente local nos expresó su descontento con respecto a publicitar la entrega de la tarjeta “Alimentar” debido a que se cree que están publicitando la pobreza y no el trabajo. Si bien esta de acuerdo con que las personas que necesiten de dicha ayuda la reciba pero también es necesario generar trabajo genuino y esfuerzo en la población Argentina.