Del Mar a las Salinas: Un viaje musical por la Argentina.

El Coro Municipal Infanto Juvenil de Marcos Juárez junto a artísticas Locales invitados. te invita a vivir una noche mágica donde la música popular de cada región del País cobrará vida en el escenario.

Canciones que nos unen.

Un recorrido sonoro para cantar, soñar y viajar con el corazón.

29 de Agosto 2025.

21:00 horas.

Teatro Italiano.

¡ Subite a este viaje musical y descubrí los sonidos que nos identifican !. Una experiencia para toda la familia.