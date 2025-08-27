Del Mar a las Salinas: Un viaje musical por la Argentina.
El Coro Municipal Infanto Juvenil de Marcos Juárez junto a artísticas Locales invitados. te invita a vivir una noche mágica donde la música popular de cada región del País cobrará vida en el escenario.
Canciones que nos unen.
Un recorrido sonoro para cantar, soñar y viajar con el corazón.
29 de Agosto 2025.
21:00 horas.
Teatro Italiano.
¡ Subite a este viaje musical y descubrí los sonidos que nos identifican !. Una experiencia para toda la familia.