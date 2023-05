Tras la noticia de la decisión que tomó Rodrigo De Loredo, de postularse para la intendencia y hacer un paso al costado en la candidatura a vice gobernador de la provincia de Córdoba, RED PANORAMA se puso en contacto con Pedro Dellarossa, actual presidente del Concejo Deliberante de Marcos Juárez, para consultarle sobre la posibilidad de ser candidato a vicegobernador. Ante lo cual respondió:

“Ya lo habíamos hablado con Luis Juez, en su momento, qué pasaría si Rodrigo no aceptaba la vicegobernación e iba por la intendencia, cosa que se dio; y los dos coincidimos en que para tener una fórmula más competitiva y que abrace a toda la fuerza política, el candidato a vicegobernador debiera ser del partido radical. Eso ya lo analizamos y coincidimos. Si no vamos por eso, vamos por la legislatura, me dijo él. Luis Juez hizo declaraciones, que a él le gustaría que yo fuese el primer candidato a legislador en la lista provincial de legisladores. Y para ser sincero es un lugar que me enorgullece y que si se logra consensuar, con el PRO, con el Radicalismo y con el Frente Cívico, amí me gustaría ocupar ese lugar. (…)

A la fórmula de gobernador y vice, no le puede faltar la cuota del partido Radical. (…) Las elecciones a intendente de Córdoba van separadas de las de gobernador. Las de gobernador son el 25 de Junio y las de intendente son el 23 de Julio, y el electorado aunque sea el mismo piensa en forma distinta.”