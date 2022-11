Reiteradas veces nos llega información de robos en barrios periféricos (Bº Sur y Bº Villa Argentina) de la ciudad de Marcos Juárez. Pero la delincuencia no tiene límites, estamos todos expuestos por igual, ya no se puede comprar una bici nueva para que los chicos vayan al colegio, no se puede comprar una moto nueva para ir a trabajar, no se puede tener un buen vivir en un barrio casi céntrico, no se puede salir de la casa a un evento… ¿Y que nos espera éste verano si se repite el desmantelamiento policial que padecimos en los meses de Enero y Febrero de éste año? Desde ya deben encenderse las luces de alarma para que no trasladen al 90% de los policías de ésta ciudad a las zonas turísticas y aquí no quede ni un móvil policial.

El móvil de TELE RED una vez más, tuvo que entrevistar a una víctima de ésta sociedad corrompida, una víctima desilusionada, decepcionada y con mucha impotencia, que ya no sabe cuántos perros tiene que tener, cuántas rejas tiene que tener… y que más tiene que hacer, para lograr vivir tranquilo después de toda una vida de trabajo.

Por cuarta vez le tocó a Daniel Buhlmann, un vecino de la ciudad de toda la vida, que tiene su local comercial por todos conocido, en calle Av. Belgrano, frente al Bco. Cba.: