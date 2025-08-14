Cruz Alta: Intento de Robo. Un delincuente recibió un disparo.

Anoche, alrededor de las 22:00 horas, se registró un episodio violento en un domicilio ubicado en calle Mitre al 800.

Según, el informe Policial, 2 masculinos irrumpieron en la vivienda con la intención de cometer un robo pero fueron sorprendidos por la familia que encontraba en el Interior.

Los sujetos portaban un arma de fuego, lo que llevó a un enfrentamiento con los moradores.

En defensa propia, uno de los integrantes de la Familia respondió a los ataques efectuando disparos, logrando que los intrusos se dieran a la fuga del lugar sin concretar el ilícito.

No obstante, uno de los delincuentes fue detenido en el lugar, tras haber resultado con una herida de arma de fuego.

El mismo fue trasladado al Hospital Local y posteriormente derivado al Hospital Abel Ayerza donde permanece internado bajo custodia Policial.

El otro individuo logró escaparse.

La Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez tomó intervención en el caso y ordenó las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Fuente: Cruz Alta Noticias.