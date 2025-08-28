La Empresa Provincial de Energía de Córdoba, o EPEC, dio a conocer el miércoles por la tarde que, durante la jornada del jueves, dos cortes de luz programados afectarán los diversos puntos de la ciudad de Marcos Juárez.

El primero ocurrió por la mañana, de 6:30 a 7 horas, y las zonas restringidas fueron los sectores suroeste, noroeste, centro y Villa Argentina, todos en su parcialidad.

El próximo será hoy por la tarde, de 14 a 14:40 aproximadamente, y será en las mismas áreas de la mañana. El motivo es para ejecutar el empalme del distribuidor Nº 6 y trasladar la carga a la nueva estación transformadora.