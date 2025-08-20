Durante la noche del lunes, mientras un temporal de lluvia y fuertes vientos azotaba a la provincia, un hecho dejó sorprendidos a los vecinos de Corral de Bustos.

Todo ocurrió aproximadamente a las 23 horas, cuando la actividad eléctrica se intensificaba en la localidad. Allí, en un momento, un gran estruendo de un rayo se escuchó en gran parte de la ciudad.

Luego, en horas de la mañana del martes, se pudo conocer la información de que el impacto de la centella había dado contra una vivienda ubicada en calle Colón, casi en la intersección con Avenida Argentina.

Como resultado, una parte de la pared se derrumbó. No hubo heridos.