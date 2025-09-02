Durante el fin de semana, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó diversos operativos en la ciudad, lo que dejó como resultado un detenido.

El control de Patrullaje Preventivo se estaba realizando entre las calles Sáenz Peña y Azcuénaga, en cercanías al lago Henry Dellarossa, donde los uniformados dieron con un hombre de 28 años, el cual, al momento del palpado, tenía consigo varias dosis de marihuana.

Por ese motivo, el sujeto fue detenido y trasladado a la comisaría local.

Además, la FPA llevó a cabo otros patrullajes en espacios verdes y otros sectores de Marcos Juárez.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que el detenido sería de apellido Ramírez.