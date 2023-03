En la ultima sesión del Concejo Deliberante, uno de los temas tratados, fue la designación de la Vicepresidencia Segunda del Concejo Deliberante. Ésta designación que otorgó la banca al oficialismo, dio origen a un conflicto, que todavía sigue vigente.

Por primera vez en Marcos Juárez, el cargo de Vicepresidencia Segunda del Concejo Deliberante, es ocupado por el oficialismo y no por la primera minoría . Esto provocó rechazo absoluto en la oposición, ante lo cual, los representantes de Unidos por Marcos Juárez expresaron su disconformidad catalogando al bloque del oficialismo como autoritarios, ya que «no hay Concejos Deliberantes, ni Legislativo, a nivel de la Nación Argentina, en donde la Vicepresidencia Segunda no esté a cargo de la primera minoría. (…) Había sido votado, en las sesiones preparatorias, que la Vicepresidencia Segunda estuviera ocupada por Eduardo Foresi, y ante la licencia del mismo, en lugar de hacer lo que históricamente siempre se viene haciendo (que la Vicepresidencia Segunda esté en manos de la primera minoría, que en éste caso, debería haber estado en manos de Germán Font, o Maricel Serafini, o de Lucrecia Terenzani, o de Augusto Juncos), el oficialismo decidió, que todas las autoridades sean ocupadas por el oficialismo local. Lo cual no tiene un impedimento legal, pero si eticamente, y a 40 años de democracia, como estamos conmemorando éste año, la verdad que nos parece una actitud de gravedad.« Dijo Virginia Tomassini, Pte. del Partido Justicialista, al móvil de TELE RED.

De parte del oficialismo, ¿Qué explicación les dieron?

«Hicieron una alocución en contra de la figura de Germán Font. Perece que hay un ensañamiento, parece que les molesta que los estemos controlando, o que tengamos una actitud de cumplimentar el rol por el cual la ciudadanía nos ha votado y que es un rol de contralor. Además, es una cuestión autoritaria sin sentido porque Germán actualmente es el presidente del bloque por lo cual, la Vicepresidencia Segunda, la podía ocupar cualquiera de los otros concejales.»

Desde RED PANORAMA, Nelvio Barobero entrevistó al concejal Germán Font, quien también expresó su desacuerdo a ésta designación: