Comunicado Oficial del Club San Martín:

El Club A. B y M. San Martín repudia enérgicamente los hechos ocurridos durante el partido de Fútbol disputado en nuestra cancha el día de ayer domingo 07 de Abril del 2024.

Estas acciones nada tienen que ver con los valores que el Club Pregona desde hace 106 años de historia.

Desde hace mucho tiempo la dirigencia de la institución viene trabajando para erradicar definitivamente este tipo de conductas violentas, que exceden lo deportivo y que opacan cualquier evento.

Lamentablemente, en virtud a las decisiones adoptadas institucionalmente de no transar con estos violentos, derivó una vez más en represalias por parte de ciertos indeseables de la sociedad que escudándose en el carácter de hinchas solo pretenden dañar al Club, tanto en su imagen como en lo económico.

No obstante ellos, no claudicaremos en la postura y continuaremos trabajando para que el Club continué siendo un espacio de contención individual y familiar, para el disfrute de sus socios y para el desarrollo de sus deportistas, bajo un ambiente de respecto y armonía social, adoptando cuanta medida resulte necesaria para que aquellos que no adapten a vivir en paz y en sociedad no puedan nunca más ingresar en la Institución.

Pedimos disculpas a la familia albiceleste por lo sucedido. Sepan que realizaremos todas las acciones a nuestro alcance para que estos hechos y sus responsables no queden impunes.