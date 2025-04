Club San Martín:

Juegos Deportivos del Sudeste en el Club Leones.

¡ Fin de semana a Puro Fútbol Infantil !.

Nuestras divisiones inferiores vivieron un fin de semana con mucha actividad. En la jornada del domingo participaron con las categorías 2014, 2015, 2016 y 2017 y Escuelita de los Juegos Deportivos del Sudeste en el Club Leones obteniendo los siguientes resultados:

Categoría 2014: Semifinal Copa de Plata

Categoría 2015: Final Copa de Plata

Categoría 2016: Final Copa de Plata

Categoría 2017: Semifinal Copa de Oro

¡ Gran Jornada de Voley en los Juegos Sudeste !.

El domingo 27, a cargo de la Profesora Gabriela Tolosa, nuestro club presentó 4 equipos en los Juegos Sudeste, disputados en el Club Leones.

Participaron 2 equipos Femeninos en la categoría Sub 16 y 2 equipos masculinos en las categorías Sub 14 y Sub 19.

Uno de los equipos Femeninos ganó sus tres Partidos y disputó la Final, quedándose con el SubCampeonato en la Copa de Oro.

El otro equipo Femenino jugó por la Copa de Bronce.

En masculino, el equipo Sub 19 ganó un Partido y también compitió en la Copa de Bronce.

Fue una jornada intensa que se extendió durante todo el día, llena de esfuerzo, compromiso y aprendizaje.

¡ Felicitaciones a todos los jugadores y a la Profe Gabriela por su dedicación y entusiasmo !.

Natación en Los Juegos del Sudeste en Leones:

El día sábado 26 de Abril se llevó a cabo en el Club Leones los Juegos del Sudeste donde participaron 15 de nuestros nadadores la cual tuvieron una excelente participación.

Volvimos a casa con muchas medallas.

Resultados:

ROSARIO NEGRO:

1 ra en 25 crol

2 da en 25 pecho

2 da en 25 espalda

THOMÁS RICOTTI:

1 en 25 espalda

3 ro en 25 pecho

BERNARDA NASSI:

1 ra en 25 pecho

2 da en 25 espalda

2 da en 25 crol

RENZO RODRÍGUEZ:

3 en 25 espalda

AGUSTÍN ECHEVERRÍA:

3 ro en 25 crol

XIOMARA IRALA:

3 ra en 25 espalda

2 da en 25 crol

GENARO POLESE:

1 ro en 25 mariposa

1 ro en 50 espalda

2 do en 25 pecho

BAUTISTA YUDEZYE;

1 en 25 pecho

BRIAN MANSILLA:

1 ro en 25 crol

3 ro en 25 pecho

JUAN FERNÁNDEZ:

1 ro en 25 espalda

2 do en 50 crol

2 do en 50 espalda

3 ro en 25 pecho

3 ro en 25 crol

ISABELLA ALVAREZ:

1 ra en 25 crol

1 ra en 50 crol

1 ra en 50 espalda

2 da en 25 espalda

JAZMIN JAIME MERLO:

1 ra en 25 crol

1 ra en 25 pecho

2 da en 50 crol

TAMARA PEREZ:

2 da en 50 crol

2 da en 100 combinado

¡ Felicitaciones a los delfines y a nuestros Profes Vir, Pela y Gian !.