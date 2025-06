Club Atlético Municipal:

48 Años de Historia, Pasión y Esfuerzo.

Desde 1977, el CAM no solo crece como club, sino como parte del corazón de Marcos Juárez.

Casa paso, cada logro y cada Persona que formó parte, hizo posible este Presente.

Hoy celebramos 48 Años, siendo equipo, familia, y hogar de tantos sueños.

Feliz Aniversario a nuestra querida casa.

Si fuiste parte de esta Historia, compartí tus recuerdos en redes y no te olvides de etiquetarnos.

¡ Queremos revivirlos junto a vos !.

Hockey del Club Atlético Municipal.

Este sábado por la Fecha Nº 11 de la Asociación de Hockey del Litoral Línea C, el CAM recibe a Fisherton B de Rosario en todas las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 19, Reserva y Primera.

Rugby:

¡ Última Fecha del Apertura !.

Torneo Apertura.

Desarrollo Fecha 9.

CAM NEGRO vs. TOTORAS JUNIORS

Lugar: Club Atlético Municipal.

Domingo 8, 15:00 horas.

CAM BLANCO.

Libre.

Nos preparamos para cerrar la Primera Fase con todo.

¡ Vamos CAM !.