Club Argentino:

Torneo Provincial de Judo:

El tatami se iluminó con la presencia de 17 instituciones el día sábado 11 de Noviembre que llegaron desde Rosario, Funes, Capitán Bermúdez, Venado Tuerto, Villa Gobernador Gálvez, Villa María, San Francisco, Córdoba y Buenos Aires. CIJAA de San Francisco se destacó llevando la Copa a Mayor Cantidad de Inscriptos y Mayor Cantidad de Campeones, mientras que Judo del Oeste de Bs. Aires se llevó el reconocimiento a la Institución Más Lejana.

Contamos con la presencia del Presidente FJS, Mtro Savini Víctor, 8 vo Dan, Secretario FJS Mtro Nunes Raúl, 6 to Dan, al Vocal Técnico Mtro Gómez Gabriel, 6 to Dan, Prof Martín Nunes, 6 to Dan, Profesor martín Nunes, Dir de Educación y Deportivo 5 to Dan y la Directora de Arbitraje Prof Sánchez Marita, una respetada Árbitro Continental. Además, el Subdirector de Entrenamiento, Mtro Edgardo Antinori, aportó su experiencia olímpica.

Éxito Local:

El orgullo se sintió en cada rincón de nuestra institución, ya que Premio al Mejor Ippon se quedó en casa, defendido magistralmente por nuesto judoka, Franco Córdoba. Una victoria que resonará en la memoria de todos los presentes.

Participación destacada de nuestra institución:

Con 8 judokas de nuestra escuela deportiva y 4 en Shiai, nuestra institución no solo compitió, ! sino que vivió una experiencia única !. Kunicic Dante, Rosso Vera, Vijande Valentín, Agnese Ignacio, Agnese Lucca, Barrera Paloma y Echeverría Ticiano.

La frutilla del postre fue la interacción en lucha con sus propios padres, creando lazos familiares en el arte del judo.

Resultados en Shiai:

Ramiro Rodríguez(Cat. Promocional – 50 kilos) ¡ Campeón! Córdoba Bruno(Cat. Infantil A – 28 kg) ¡ Campeón ! Morena Rodríguez(Cat. Infantil B – 53 kg: Medalla de Bronce, Franco Córdoba(Cat. Senior»s -m 73 kilos): Campeón y mejor Ippon.

Reconocimientos y Felicitaciones.

Desde al Federación, recibimos elogios y Felicitaciones por el impecable desarrollo del torneo, destacando la logística, instalaciones y atención, un evento de 1 er nivel en nuestra casa.