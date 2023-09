Como es de esperar, los concejales del bloque opositor no coinciden plenamente en todo lo propuesto por el bloque oficialista. Este proceso democrático genera tranquilidad en la población ya que, de éste modo, queda evidenciado el trabajo del bloque opositor como órgano de control, tanto de las decisiones de temas políticos, como en los gastos declarados.

En la sesión ordinaria del Consejo Deliberante, de la semana pasada, la oposición, Unidos por Marcos Juárez, rechazó mediante un escrito, que se efectivice la Orden de Pago N° 00009080 de fecha 17 de agosto 2023, beneficiario Dellarossa Pedro Gustavo en concepto de Viáticos a Córdoba gestiones varias entre el 7 y 8 de agosto, por un monto de $ 92421.-

Los argumentos por los que el bloque opositor justifica dicho rechazo, se detallan en dicho escrito dirigido al Tribunal de Cuentas Municipalidad De Marcos Juárez:

El Reglamento interno del Tribunal de Cuentas en su artículo 32 establece “Las órdenes de pago que se presenten deberán venir con fecha, imputación y concepto. Documentación de la inversión o gasto extendida en original”. Sumado a ello El Decreto 195/21 que reglamenta el sistema de viáticos en su art 8 versa “Los gastos de alojamiento se reintegrarán al comisionado conforme a los comprobantes de gastos que presente, y hasta un máximo por día equivalente al doble del valor fijado por viático diario. Se reconoce solamente al Intendente Municipal el 100% del gasto sin límite de monto”. Tal lo expresa la norma vigente los gastos de alojamiento deben presentar su correspondiente factura, en este caso se anexa factura a nombre de Pedro Gustavo Dellarossa de Hotel Amerian Córdoba, pero aclara que el huésped es Mariano Fidelio y no del beneficiario de viáticos Pedro Gustavo Dellarossa. No se detalla ni la presencia, ni las funciones por las que fue comisionado Mariano Fidelio en la planilla de viáticos correspondiente. Si hay funciones que ameriten su presencia en representación del Poder Ejecutivo debería realizarse la planilla correspondiente a nombre del funcionario mencionado.»

«Los viáticos se corresponden a gestiones no detalladas del Presidente del Concejo Deliberante en representación del DEM. No especifica ir acompañado en tales comisiones por ningún otro funcionario u empleado municipal. Tampoco se aclara si el viaje se realiza en vehículo propio u vehículo oficial.

Finalizada la lectura, por la concejal Lucrecia Terenzani, dio su palabra el concejal Germán Font, y posteriormente tomó la palabra el presidente Pedro Dellarossa.

«Hago una aclaración, porque nunca nadie me pidió explicaciones. Directamente rechazaron el pago, (…) y lo pasaron a comisión con una nota de correspondencia. No sé si corresponde, o no corresponde.» Respondió Pedro Dellarossa (a los 07:38 minutos de grabación).