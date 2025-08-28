Durante la tarde del martes, personal policial de la región recibió un llamado de emergencia por un siniestro vial ocurrido en el acceso oeste de Chilibroste, sobre la Ruta Provincial Nº 2.

Momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, un camión Volkswagen, conducido por un hombre de 44 años, perteneciente al gobierno provincial, colisionó sobre uno de los lados de un utilitario Peugeot Partner, en el cual se trasladaban un hombre de 52 y una mujer de 82.

Al llegar los servicios de emergencias, realizaron las tareas de rescate necesarias. Como resultado, los tres involucrados fueron trasladados al Hospital José Ceballos de Bell Ville, donde diagnosticaron al camionero y a la acompañante de la Partner con lesiones leves.

Por otro lado, quien manejaba el utilitario quedó internado en el nosocomio bajo observación, pero sin riesgo de vida.

Aún se están investigando los hechos.