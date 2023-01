Por segunda vez se produce una caída en el canal central, con la diferencia que ahora está más profundo, ya que lo estuvieron limpiando y tiene aproximadamente un metro de agua.

Recordemos el caso anterior, en el cual Orlando Rafael Doffo, ex encargado municipal, cayó al desagüe que carece de guardarrail, al querer hacer una maniobra con su auto, un Peugeot 2008 blanco, en la noche del Miércoles 09/11/22. En esa oportunidad, afortunadamente no hubo lesionados y el conductor pudo salir por sus propios medios.

Lamentablemente la historia se repite, pero con la misma suerte, de no tener ningún lesionado.

El pasado Martes 3 de Enero, en horas de la tarde, un gasista y plomero de apellido Díaz, estacionó su camioneta Ecosport en la calle Martín Miguel de Güemes, con una pendiente importante, a una cuadra del canal, sin poner el freno de mano. La desagradable sorpresa fue, no encontrar su camioneta al salir nuevamente. Lo primero que pensó fue que se la habrían robado. Pero observando el lugar, pudo ver que su camioneta se desplazaba lentamente por el medio de la calle a unos 70 metros; sin saber lo que pasaba. Y ve cuando se cae al canal (sin guardarrail), su camioneta cargada con herramientas y elementos de trabajo, inclusive con una escalera sobre el techo.

Desde RED PANORAMA nos pusimos en contacto con su rescatista, Norberto «Titi» Dellasantina, quien nos decía:

«Fue muy complejo sacarla. Esta camioneta se cayó a dos metros de donde se había caído Doffo, pero no desde el punte, sino desde la barranca.

Yo creo que fue con demasiada suerte porque no se cruzó nadie. Podría haber habido unos chicos pescando en el canal, o haciendo algo… La camioneta no se abolló, no se rompió. La pude sacar en colaboración con una pala retro, que me ayudó a levantarla desde la rueda delantera; y yo, con el auxilio mío, puesto desde atrás. Fue algo insólito.

Tendría que haber un guardarrail a todo lo largo del canal, no queda otra (…) y por supuesto ponerle barandas a la parte de la loza del puente.»