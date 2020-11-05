Las categorías del Sur corrieron en el Autódromo Juan Oria de Marcos Juárez acompañando al Show Car Santafesino.
Los resultados fueron los siguientes:
TC 2000 del Sur:
1 DIEGO CHEVALEY
2 FABRICIO FRUTERO
3 FRANCO SANCHEZ
4 GONZALO TRECCO CORRAL DE BUSTOS
5 PABLO SERRA
6 WALTER LOPEZ
TC 4000:
1 GUSTAVO LOPEZ
2 CRISTIAN ALDERETE
3 MARIANO NASISI
4 NESTOR FERRERO
5 MARTIN CASTILLO
6 MATIAS BENEDETTI
Fórmula Renault:
1 NESTOR YERCOVICH
2 AGUSTIN PELUSSO
3 MARTIN SUITA ARIAS
4 ADRIAN ALFANGO INRIVILLE
5 DAMIAN TORRESI
6 FERNANDO GIORGI
Fiat STD:
1 GUILLERMO LENCINA
2 JOEL CONFORTI
3 EUGENIO PELUSSO
4 GERMAN ROSSI
5 MARIO OYARZO
6 JUAN MANUEL PICCOLI
Fiat 128:
1 SANTIAGO SBUTTONI
2 FERNANDO DEBOLE
3 JONATAN BENITEZ
4 LEONARDO VIDAL
5 MATIAS COCARO
6 CARLOS LAZZARO
Midget:
1 HERNAN MUÑOZ
2 NICOLAS MONTESI
3 HERNAN CAVALLI
4 MAURO CECUTTI
5 ADRIAN MUÑOZ
6 LINO COSTELLO
Renault 1400:
1 MARIO BUSSI
2 NICOLAS ALONSO
3 IVAN ANZALDI
4 RAUL CASAGRANDE ARIAS
5 AGUSTIN PANCI
6 GUSTAVO SARTORI