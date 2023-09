La causa que se investiga por supuesta defraudación a la administración pública, en la que se acusa a la intendente electa de Ballestreros, Graciela Santina Sánchez, junto a Lorena Pinta y Alicia Peressutti, tuvo su origen por un caso de instancia privada, hace aproximadamente seis meses atrás, en la Fiscalía de Segundo Turno de los Tribunales de Villa María, a cargo de la fiscal Juliana Companys.

En febrero, cuando se inició la investigación, se detuvo a una persona por abuso sexual. En esa instancia se tomaron algunas declaraciones, mediante las cuales habría advertido, la fiscal, alguna supuesta irregularidad. La misma se conocerá en las indagatorias, cuando se las acuse formalmente y tengan acceso al expediente.

A partir de allí se investigaron las instituciones ONG Vínculos en Red, Casa Nazareth y Mamá Antula, que funcionan en la ciudad de Villa María y la Calera, y trabajan coordinadas, desempeñándose en la contención de menores que se encuentran desamparados, tienen problemas con las adicciones y/o trata de personas.

La causa mantuvo un gran silencio, en el periodo de investigación, sin novedades, hasta el día viernes cuando cuatro uniformados se hicieron presentes en el domicilio de Graciela, citándola a presentarse en la Unidad Judicial. Acatando la orden, se hizo presente con su patrocinador Dr. Javier Marcos y «en ese momento quedó privada de la libertad, y se le imputó los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública, en calidad de coautora, junto con las otras dos imputadas. Lo que no tenemos conocimiento es, primero de la prueba colectada para la investigación, y segundo si esa imputación corresponde a un hecho o varios hechos.» Dijo su abogado Javier Marcos a RED PANORAMA.

Las mencionadas instituciones subsistían con un acotado aporte del Estado, con partidas que oscilaban entre los $ 400.000 y $ 500.000. Con esos subsidios afrontaban los gastos, no solo de comida y gastos diarios, sino también la asistencia de profesionales tales como médicos, psicólogos, etc.

Dr. Javier Marcos dijo: «Desconozco los por menores de la investigación que todavía no lo sabemos. Lo que quiero recalcar es que del día viernes, hasta el día de ayer (miércoles), a las once horas cuando salió la resolución, estábamos en una discusión jurídica entre la fiscal de instrucción y la defensa: el MPF tenía un criterio de que debían permanecer privadas de la libertad y los defensores planteábamos que no. Por ello hicimos una presentación ante el juzgado de control y en 24 horas la Jueza de Control, la Dra. María Soledad Dottori, resolvió y otorgó la libertad.»

«Las personas tienen protección de garantías y derechos constitucionales, desde los tratados internacionales hacia abajo. Por eso disentimos acá con el criterio de la fiscal, en ésta situación, porque no existía peligro procesal concreto y ella tomó la medida procesal más gravosa. (…) Ahora ha impuesto una fianza de $ 15.000.000, no efectivo sino una fianza personal que se afianza con personas que puedan garantizar ese monto de dinero.»