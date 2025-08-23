Casín de Argentino:

Éxitos en el Torneo de 3 Categoría Casín Individual en el Club Argentino.

Durante el fin de semana, nuestras instalaciones del Club Argentino fueron sede del Torneo de 3 categoría Casín Individual con la participación de más de 30 jugadores de distintos clubes de la región.

Los encuentros se desarrollaron con gran nivel y entusiasmo, ofreciendo un fin de semana cargado de casín competitivo y camaradería.

Resultados Destacados:

Campeón SABURETTI CLUB ARGENTINO.

Sub Campeón FAGGIANO COMPLEJO DE JUSTINIANO POSSE.

Tercer Puesto: FUENTES CLUB ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ.

Cuarto Puesto: ROMERO SOCIAL DE CAÑADA DE GÓMEZ.

Desde el Club Argentino felicitamos a todos los participantes por su esfuerzo y dedicación, y agradecemos a quienes hicieron posible la organización de este torneo que fortalece el espíritu deportivo y el compañerismo entre los clubes de la región.