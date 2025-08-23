Casín de Argentino:
Éxitos en el Torneo de 3 Categoría Casín Individual en el Club Argentino.
Durante el fin de semana, nuestras instalaciones del Club Argentino fueron sede del Torneo de 3 categoría Casín Individual con la participación de más de 30 jugadores de distintos clubes de la región.
Los encuentros se desarrollaron con gran nivel y entusiasmo, ofreciendo un fin de semana cargado de casín competitivo y camaradería.
Resultados Destacados:
Campeón SABURETTI CLUB ARGENTINO.
Sub Campeón FAGGIANO COMPLEJO DE JUSTINIANO POSSE.
Tercer Puesto: FUENTES CLUB ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ.
Cuarto Puesto: ROMERO SOCIAL DE CAÑADA DE GÓMEZ.
Desde el Club Argentino felicitamos a todos los participantes por su esfuerzo y dedicación, y agradecemos a quienes hicieron posible la organización de este torneo que fortalece el espíritu deportivo y el compañerismo entre los clubes de la región.