Se corrió en el Parque de la Velocidad de San Jorge el Car Show Santafesino.
En la Clase 2:
1 NICOLÁS PONTONI
2 FELIPE GRANATA
3 MATÍAS CANTARINI MARCOS JUÁREZ
4 TOMÁS BERGALLO
5 VALENTINO ZANE
6 FEDERICO VEGA
9 ROMÁN SERRA MARCOS JUÁREZ
En la Clase 3:
1 DIEGO SCHIBLI
2 NAHUEL DELLASANTINA TEAM DELLASANTINA
3 TOMÁS DALMAZZO
4 MAURICIO CENTINARO
5 FABRICIO CULASSO
6 BRUNO GIACONE
En la Clase Uno:
1 GASTÓN BELTRAMINO
2 SANTIAGO MIGLIORE
3 HERNÁN PASTOR
4 SANTIAGO CISTOLA
5 MICHAEL DEGIORGIO
6 MATEO COSTAS
Fiat 600:
1 PABLO GIECO
2 LUCIANO PACCIARONI
3 PABLO SCOTTO
4 NICOLÁS AIMAR
5 ESTEBAN BOVO
TC 4000:
1 IAN REUTEMANN
2 BRIAN PERINO
3MAURICIO CHIAVERANO
4 FABIO CANCIANI
5 WÁLTER BELICH
6 MARCELO BELICH