Familias de la localidad de Canals, en el departamento Unión, ya disfrutan su nuevo polideportivo social.

Se trata del espacio de recreación número 59 que se inaugura en la provincia, de los 103 que se están construyendo. Y se convertirá en un punto de encuentro para divertirse, capacitarse y crecer, en un entorno seguro.

“La mirada con sensibilidad social es clave al momento de ubicar un polideportivo social. Y en Canals va a poder ser un espacio de encuentro y va a mejorar la comunidad”, comentó la ministra de Hábitat y Economía Familia, Laura Jure.

Por su parte, el intendente Edgar Bruno expresó: “este espacio cambia para siempre porque estará lleno de niños y jóvenes practicando deportes y actividades artísticas”.

Escrituras sociales

En la oportunidad y en el flamante polideportivo, 27 familias del barrio 39 Viviendas recibieron sus escrituras.

Jure felicitó a los nuevos propietarios y remarcó la importancia de contar con estas iniciativas porque “el sueño de la casa propia es un ciclo, y termina cuando reciben la escritura de la vivienda. Es lo que da tranquilidad y la certeza de poder legarlo”.

Vecinas y vecinos contaron con el apoyo de Tu Casa Tu Escritura, un programa de regularización dominial y escrituración gratuita de viviendas sociales provenientes del Estado Nacional, Provincial, Municipal o adquiridas de manera particular, por parte de personas que no poseen otro inmueble y que sus ingresos no le permiten solventar el gasto de una escritura traslativa de dominio.

Hasta el momento, ya se han entregado más de 18.000 títulos de propiedad en toda la provincia.