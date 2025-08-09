Canals: FPA desbarató una organización Narco e incautó más de 4000 dosis de cocaína. Cuatro Detenidos.

Una organización narco, compuesta de cuatro integrantes, fue desbaratada en la localidad de Canals, luego de cuatro meses de intensas investigaciones. Se allanaron cinco viviendas(Puntos de venta y de guardado) e incautaron una importante cantidad de estupefacientes.

Los allanamientos fueron llevados a cabo sobre calles Roque Sáenz Peña al 500, Avellaneda al 200, Rafael Nuñez al 700 y Avenida Maipú s/n(2).

En los puntos de venta desbaratados, se logró la incautación de 4089 dosis de cocaína y 18 de marihuana, tres cartuchos, dinero($ 3.827.400 y cheques), dos balanzas digitales, dos automóviles(uno de alta gama), una máquina de hacer dinero y diferentes elementos relacionados a la causa.

Para destacar, la organización estaba compuesta por el principal investigado junto a su madre, hijo y nuera, realizaban delivery de drogas en diversos sectores de Canals, como en las siguientes localidades: Alejo Ledesma, Arias y Pueblo Italiano.

Para concluir, autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto ordenaron la remisión de lo secuestrado y el traslado de los cuatro aprehendidos a Sede Judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Fuente: FPA.