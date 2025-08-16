En horas de la mañana de hoy, aproximadamente a las 8, mientras socorrían a las personas en el accidente en Ruta 12 norte, el cuerpo bomberil de Marcos Juárez fue convocado por un rescate de persona en uno de los edificios de las Torres del Molino, ubicado en Lardizabal al 600.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, la víctima quedó atrapada en el ascensor de una de las torres.

Al llegar los bomberos, realizaron las tareas para destrabar el habitáculo y poder sacar a la persona. No hubo heridos.