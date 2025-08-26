Durante el mediodía del sábado, aproximadamente a las 11:50 horas, personal policial de Bell Ville recibió un llamado de emergencia por un accidente de tránsito ocurrido en calle Uruguay al 77, entre una motocicleta y un automóvil.

Allí, momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, el rodado menor, una Guerrero Trip, el cual era conducido por una mujer de 55 años, colisionó contra un auto Chevrolet Montana, que se encontraba estacionado y sin ocupantes en su interior.

Como resultado del siniestro, la damnificada fue trasladada por el servicio de emergencias al Hospital José Ceballos, donde ingresó con una fractura en su rodilla izquierda.

Aún se están investigando las causas del accidente.