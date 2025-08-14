En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el comisario Christian Aguirre nos brindó mayores detalles al respecto.

Durante la madrugada del lunes, aproximadamente a las 4 horas, personal policial recibió un llamado por tentativa de robo en calle Córdoba al 100. Allí, una vecina testificó haber escuchado ruidos en el techo de su vivienda.

Rápidamente la policía comenzó a realizar un operativo de control en la zona, y se encontraron con la sorpresa de que, en el edificio lindero a esa vivienda, en el cual funciona una universidad privada, la alarma estaba activada, además de tener una ventana rota y con manchas de sangre.

Al registrar el lugar, pudieron dar con un sospechoso, el cual estaba escondido allí. El autor, de 22 años, no supo explicar qué hacía en el lugar, y por ello fue aprehendido y llevado a la comisaría local.

Horas más tarde, la policía realizó un allanamiento en la vivienda donde el sujeto residía, donde pudieron secuestrar algunos elementos vinculados a la causa.