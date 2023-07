Con el 52,60% de las mesas escrutadas, pasadas las 22:00 horas, se hizo evidente el triunfo de Daniel Passerini y Javier Pretto en las elecciones municipales de la ciudad de Córdoba.

Martín Llaryora, actual intendente y gobernador electo, lo celebró con un eufórico discurso en el que no mezquinó palabras.

«¡Basta de que nos vengan a explicar qué hacer o como hacer, los pituquitos de Recoleta! Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseándose por los medios de Capital Federal, en donde nos agreden, en donde nos mienten. Por eso yo no me callo, yo no le tengo miedo a nada. Solo le tengo miedo a quedar mal y no defender a los cordobeses. Vienen de visita y todos los días te dan clases de gobernabilidad. Cualquiera gobierna en el distrito más rico de la Argentina y más subsidiado. ¡Vengan a gobernar en el interior! ¿Hasta cuando nos van a explicar como se gobierna bien, cuando todos los recursos son del interior de la patria? Pasaron dos gobiernos. ¡Devuélvannos la guita de las retenciones!»