Básquet de San Martín:

Victoria del Gaucho para una rápida recuperación.

Con un Primer Cuarto de alto nivel, el Cele se hizo fuerte en Carcaraña y logró un importante triunfo frente a Campaña por 76 a 56 pudiendo mantener el trámite durante todo el desarrollo.

Germán Molina con un gran juego, fue en esta oportunidad del goleador con 18 tantos, muy bien acompañado por el resto del Plantel quienes tuvieron un goleo muy parejo, la nota de color fue un triple de detras de la mitad de la cancha de Marco Espíndola finalizando el tercer cuarto.

Por Campaña de Carcaraña: González 9, Bahon -, Berta 6, Michelangeli 15, Yiomi 2, Yenn -, Vincenti -, Betoldi 3, Pettinaroli 15, Beccacece -, y Cichello 6.

D. T: Pighin M.

Por San Martín de Marcos Juárez: Franco Gutiérrez 3, Facundo Llanos 10, Ignacio Cuesta 4, Francisco Secco 12, Marco Espíndola 8, Rodriguez Bautista. 6, Valentino Carmona 2, Germán Molina 18, Mateo Grosso -, Agustín Barros 13 y Bautista Rossetti -.

D. T: Pierdominici Esteban. Preparador Físico: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

En esta fecha doble el Gaucho vuelve a jugar este domingo de local a las 19.30 horas frente a Atlético San Genaro.

Sigamos todos alentando a los Gauchos.