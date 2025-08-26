Básquet de San Martín:

Nuevo triunfo del Gaucho esta vez de Local ante Atlético San Genaro.

En un fin de semana victorioso San Martín venció en esta oportunidad a Atlético San Genaro por un amplio 101 a 64, manejando el tramite del Partido en todo momento.

La figura y goleador del juego fue el juvenil Valentino Carmona con 25 tantos 5/7 en triples, mas un equipo que continua repartiendo el goleo en todo el Plantel, dentro de esa paridad podemos dstacar los 16 puntos de Facundo Llanos.

Por San Martín de Marcos Juárez: Facundo Llanos 16, Ignacio Cuesta 4, Francisco Secco 10, Marco Espíndola 6, Bautista Rodríguez 6, Valentino Carmona 25, Bautista Rossetti -, Agustín Barros 8, Mateo Grosso 12, Franco Gutiérrez 3 y Germán Molina 11.

D. T: Esteban Pierdominici. P.F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

Por Atlético San Genaro: Mateo Ferrari 16, Luciano Crosta 19, Guido Zumofen -, Norberto Moreno 11, Gastón Martínez 8, Boris Herrera -, Tiago Volpe -, Jeremías Gómez -, Lemuel Olivera -y Lautaro Ferreyra 10.

D. T: Miguel Forchino.

Los jueces fueron: Leonardo Contreras de Cañada de Gómez-Arístides Benedetti de Totoras.

1 Cuarto: 22-12 2 Cuarto: 56-27(34-15) 3 Cuarto: 83-43(33-16) y 4 Cuarto: 101-64(18-21).

En la próxima fecha el Gaucho se juega el clásico y vamos todos a alentar a los Gauchos al Aroon Gerchunoff.

Sigamos todos acompañando al Cele.