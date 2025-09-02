Básquet de San Martín:

El Gaucho gano el Cuadrangular de la Liga Federal Formativas U 21.

Participaron:

San Martín de Marcos Juárez, Nautico Rosario, Regatas de Rosario y Unión de Santa Fe.

Entre el sabado y domingo se jugo en el Estadio Leonardo Gutiérrez el cuadrangular de la Liga Federal U 21 donde gano de forma invicta San Martín, obteniendo de esta manera el pase a la próxima instancia de esta importante Liga, quedando entre los 8 mejores equipos.

Resultados:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 77 NAUTICO ROSARIO 74

UNIÓN DE SANTA FE 77 REGATAS ROSARIO 73

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 74 REGATAS DE ROSARIO 67

NAUTICO ROSARIO 89 UNIÓN DE SANTA FE 96

REGATAS ROSARIO 64 NAUTICO ROSARIO 72

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 79 UNIÓN DE SANTA FE 69

Posicones Finales:

1 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

2 UNIÓN DE SANTA FE

3 NAUTICO DE ROSARIO

4 REGATAS DE ROSARIO

Felicitaciones a todos por este logro en la Liga Federal U 21 y a seguir trabajando juntos en pos de nuevos objetivos.