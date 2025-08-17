Básquet de San Martín:
Ajustada derrota del Gaucho de Local ante Cremería de Carcaraña.
En un partido de tramite parejo, donde los dos equipos tuvieron primacia en distintos momentos del mismo, San Martín cayó frente al siempre complicado Cremería por 78 a 71.
Francisco Secco continua siendo la principal carta de gol del Cele, en esta oportunidad con 15 tantos fue el goleador del local, muy bien acompañado por Molina, Cuesta y Espíndola, más los oportunos tres triples del juvenil Bautista Rodríguez.
Por San Martín: Bautista Rodríguez 9, Elias Saggiorato -, Facundo Llanos 7, Ignacio Cuesta 11, Francisco Secco 15, Marco Espíndola 11, Valentino Carmona 3, Bautista Rossetti -, Agustín Barros -, Mateo Grosso -, Franco Gutiérrez 3, y Germán Molina 12.-
D. T: Esteban Pierdominici. A.T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas J. E: Lucas Biagiotti U: Mario Ciciliani.
Por C. A. Carcaraña: Oscar Mendoza 11, Jeremías Capdevila -, Ignacio Caillet Bois -, Gino Avenali 15, Maximiliano López 5, Franco Giachetti -, Ramiro Mielejzuck 17, Benjamín Paoloni -, Juan Tulian -, Fernando Guillen 6, Lautaro Dadamo 2, y Enrique Hames 22.
D. T: Federico Giulianelli.
Los jueces fueron: Héctor Romero-Pedro Villarreal.
1 Cuarto: 23-22 2 Cuarto: 37-38(14-16) 3 Cuarto: 55-55(18-17) y 4 Cuarto: 71-78(16-23).
En la próxima fecha el Gaucho viaja a Carcaraña en busca de volver a la senda del triunfo frente a Campaña.
Sigamos todos alentando a los Gauchos.