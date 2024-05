Básquet de Argentino:

Anoche por la Liga Federal de Básquet Centro Oeste, en el Gimnasio Aroón Gerchunoff, Argentino de Marcos Juárez venció por 72 a 60 a Bochas Sport de Colonia Caroya.

Los jueces fueron: Roberto Mosello de Villa María-Emanuel Irusta de Tanti.

Comisionado Técnico: Héctor Romero de Cañada de Gómez.

Por Argentino: Rodrigo López 2, Alejo Cecchi 21, Emiliano Carpinetti 15, Joaquín Solsona -, Manuel Garis -, Enzo Sarasola 2, Pablo Andrés Renzi 13, Lucca Feresín -, Abel Jesús Trejo 10, Francisco Imaz 9, Matteo Bussano – y Máximo Petrich -.

D. T: Claudio Sposetti.

P. F: Ignacio Bengoechea.

Utilero: Cucaña Pereyra y Carlos Romano.

Por Bochas Sport de Colonia Caroya: Ibar Hateluk 4, Joaquín Martinez 2, Matías La Rivera -, Ignacio Segura 4, Juan Kelly 2, Pedro Edwards 5, Matías Esteban 2, Tomás Rainero 12, Juan Larrea 5, Julián Garate 13, Manuel Aranda 11 y Tadeo Mare -.

D. T: Cristián Colli.

1 Cuarto: 26-16 2 Cuarto: 41-31(15-15) 3 Cuarto: 61-43(20-12) y 4 Cuarto: 72-60(11-17).

La tabla de posiciones fue la siguiente:

Bochas Sport Club de Colonia Caroya 21 Puntos, El Ceibo de San Francisco 20, Argentino de Marcos Juárez y Nueve de Julio de Morteros 19, Almafuerte de Las Varillas 17, Libertad de Sunchales y Central Argentino de Villa María 15.

Clasificados a los Play Off: Bochas Sport de Colonia Caroya, El Ceibo de San Francisco y Argentino de Marcos Juárez.

Jugarán Play In: a partir del lunes 13 de Mayo: Nueve de Julio de Morteros vs. Central Argentino de Villa María y Almafuerte de Las Varillas vs. Libertad de Sunchales.