Básquet de Argentino:

Por la Liga Federal de Básquet, en el Gimnasio Arón Gerchunoff, Argentino de Marcos Juárez venció a Central Argentino de Villa María por 70 a 68 con doble sobre la chicharra final de Emiliano Carpinetti.

En un partido de emoción y adrenalina, Argentino se impuso a Expreso Rojo Básquet por un ajustado marcador de 70 a 68 de local en el marco de una nueva fecha en la Liga Federal.

La victoria del Rojo desató la alegría de sus hinchas, que celebraron a lo grande el triunfo de su equipo, que dejó en claro la pasión que despierta el Básquet en la Ciudad de Marcos Juárez.

Por Argentino de Marcos Juárez: Rodrigo López 1, Alejo Cecchi 10, Emiliano Carpinetti 21, Joaquín Solsona -, Manuel Garis -, Enzo Sarasola 8, Pablo Andrés Renzi 6, Lucca Feresín -, Abel Jesús Trejo 10, Francisco Imaz 14, Matteo Bussano – y Máximo Petrich -.

D. T: Claudio Sposetti.

P. F: Ignacio Bengoechea.

Utilero: Cucaña Pereyra.

Por Central Argentino de Villa María: Elias Moral -, Germán Baigorria 12, Bruno Felipe Gómez -, Gonzalo Rubin 6, Santino Gozzerino -, Tomás Guzman -, Facundo Santiago 16, Francisco Ozán 8, Omar Juan Cruz Burgos 12, Maximiliano Robledo 14 y Facundo Mercol -.

D. T: Ramiro Ortiz Asistente: Ayelen Cortez. P. F: Richard Moyano

1 Cuarto: 18-18 2 Cuarto: 32-34(14-16) 3 Cuarto: 50-54(18-20) y 4 Cuarto: 70-68(20-14).

Los jueces fueron: Federico Socha de Córdoba-Giani Principe de Cañada de Gómez

Comisionado Técnico: Pablo Di Tomaso de Cañada de Gómez.

En el 3 x 3: victoria de la visita 8 a 10.

La tabla de posiciones es la siguiente:

BOCHAS SPORT DE COLONIA CAROYA 18, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 17, EL CEIBO DE SAN FRACISCO Y NUEVE DE JULIO DE MORTEROS 16, ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS 15, CENTRAL ARGENTINO DE VILLA MARÍA 14 y LIBERTAD DE SUNCHALES 12.

En la próxima fecha Argentino tiene fecha libre.

9 DE MORTEROS VS. BOCHAS, CENTRAL ARGENTINO DE VILLA MARÍA VS. EL CEIBO DE SAN FRANCISCO y LIBERTAD DE SUNCHALES VS. ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS.