Básquet de Argentino:

¡ Victoria del Rojo en San Genaro !.

Argentino se impuso con autoridad a Atlético San Genaro por 88 a 59 en condición de visitante, en una nueva fecha del Torneo de la Asociación Cañadense de Básquet.

¡ Gran trabajo del equipo que sigue sumando en el Campeonato !.

Atlético San Genaro: Ferrari 10, Crosta 8, Zumoffen 3, Di Paolo 5, Moreno 19, Martinez 8, Herrera -, Volpe -, Rivadeneira -, Gómez -, Olivera -, y Ferreyra 6.

D. T: Forchino.

Argentino de Marcos Juárez: Holtz -, Carpinetti 5, Solsona 8, De Maria 5, Sarasola 17, Fornes 18, Di Benedetto 7, Corletta 3, Mancinelli 9, y Zaffetti 16.

D. T: Miguel Bustos.

Nueva jornada del básquet en nuestras instalaciones: victorias de las divisiones formativas.

El jueves 21 de Agosto se disputó una nueva fecha del torneo de la Liga Cañadense de Básquetbol en nuestras instalaciones, recibiendo la visita de Campaña de Carcaraña.

Nuestras divisiones formativas mostraron un excelente nivel en ambos encuentros:

U 15: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 76 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 31

U 17: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 72 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 54

Seguimos consolidando nuestro Proyecto Deportivo y formativo. con el objetivo de que cada Partido sea una oportunidad de crecimiento para nuestros jugadores.

¡ Vamos Argentino !.