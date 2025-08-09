Básquet de Argentino:
Victoria del Rojo en Carcaraña.
Por la Asociación Cañadense de Básquetbol, Argentino se impuso a Club Atlético Carcaraña en un partido ajustadísimo 78-74.
En la próxima fecha El Rojo recibe de local a Campaña de Carcaraña.
