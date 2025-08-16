Básquet de Argentino:

El Rojo, invicto en la segunda Fase de la Copa Santa Fe U 15.

Los días sábado 9 y domingo 10 de Agosto, nuestra categoría U 15 fue protagonista de la segunda fase clasificatoria de la Copa Santa Fe, Zona Sur Masculino en las instalaciones del Club Atlético Carcaraña.

En esta instancia, donde los primeros de cada zona obtienen el pase al Final Four que se disputará los días 4 y 5 de octubre, se enfrentaron Club Atlético María Juana, Ceci B B C de Gálvez, Atlético Carcaraña y Argentino de Marcos Juárez.

El Rojo se adueño de la fase de manera invicta, demostrando un gran nivel de juego y compromiso:

Sábado: Primer turno victoria 90 a 78 frente a Atlético María Juana

Sábado: Segundo turno triunfo 65 a 61 ante Atlético Carcaraña

Domingo por la mañana contundente 95 a 53 contra Ceci B B C de Gálvez.

Plantel U 15 Copa Santa Fe:

BENJAMÍN DELFEDERICO, BRUNO BORNIA, BAUTISTA KLOSTER, EMILIO VILLALBA, NOHA GÓMEZ CAMPON, FRANCISCO GALVÁN, JUANFRA MAGGI, PEDRO SERRA, NINO LICATTA, FRANCISCO OYOLA, GONZALO PIVA, JUAN CESANELLI, JOAQUÍN MUCCINI, BAUTISTA MANTEGARI, MATÍAS MALDONADO, FAUSTINO CRESCENTE y FEDERICO TUTTOLOMONDO.

D. T: EMILIANO CARPINETTI.

Felicitamos a nuestros jugadores, cuerpo técnico y familias por este paso firme rumbo al objetivo.

Seguimos dejando bien alto el nombre de Argentino.