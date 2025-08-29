Básquet Clásico:
Anoche en el adelanto de la 7 Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Cañadense de Básquet en Primera División en el Gimnasio Aroón Gerchunoff, Argentino de Marcos Juárez recibió a San Martín de Marcos Juárez en el clásico de la ciudad.
La victoria fue de la visita por 59 a 58.
Por Argentino de Marcos Juárez: Lautaro Holtz -, Emiliano Carpinetti 18, Joaquín Solsona 8, Santiago Demaría -, Enzo Sarasola 13, Mateo Bainotti -, Francisco Fornes 6, Valentino Di Benedetto -, Noha Gómez Fernández Campón -, Diego Mancinelli 2, Agustín Santana -, y Ignacio Zaffetti 11.
D. T: Miguel Bustos.
Por San Martín de Marcos Juárez: Franco Gutiérrez -, Facundo Llanos 13, Ignacio Cuesta 8, Francisco Secco 9, Marco Espíndola 6, Bautista Rodríguez -, Valentino Carmona -, Germán Molina 18, Mateo Grosso 3, Agustín Barros 2 y Bautista Rossetti -.
D. T: Esteban Pierdominici. A. T_ Facundo Montechiari P. F: Federico Salas J: E: Lucas Biagiotti. U: Mario Ciciliani.
1 Cuarto: 16-17 2 Cuarto: 36-28(20-11) 3 Cuarto: 49-45(13-17) y 4 Cuarto: 58-59(9-14).
Los jueces fueron: Hernán Pérez-Héctor Romero.
En la próxima fecha Argentino visita a Adeo y San Martín tendrá fecha libre.