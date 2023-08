Ya se cumplieron dos años del largo reclamo, que los empleados del Banco Córdoba mantienen, por la reducción del personal.

El Secretario General de la bancaria sucursal Marcos Juárez, Hugo Alzualga, en diálogo con RED PANORAMA, dice que las medidas de fuerza que plantean siempre van de menor a mayor. Esperan que se abra una mesa de diálogo con el presidente y el directorio del banco, al que Alzuaga califica de «intransigente». Mientras esperan una respuesta, «la gente se sigue enfermando» afirma.

El cronograma de asambleas comienza mañana viernes a la ultima hora y de no tener respuesta, se repite el jueves y viernes próximo.

Esta medida de fuerza se vino postergando, porque antes de las PASO, dijeron no porque sino se interpreta que es por las PASO. Esperaron la siguiente semana, y cuando pasó lo del «fenómeno Melei», otra vez lo mismo, no es el momento hoy de hacer nada. Entonces nunca es el momento. Esa cabeza política ya no va más.

«Desde que Martín Llaryora lanzó su candidatura, queremos hablar con él y con Juez también queríamos hablar, porque eran los dos candidatos que podían ser gobernador. Y ahora más que nunca, porque al problema lo va a tener él, con nosotros.» Haciendo referencia al gobernador electo, Martín Llaryora.

Hugo Alzuaga dice que le preguntó al presidente del banco, si lo quieren vender o lo quieren fundir, que se lo explique para saber como actuar.