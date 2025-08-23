Durante el pasado domingo 17, y luego de una investigación, personal policial realizó varios operativos en dos domicilios de la localidad de Arias, los cuales comenzaron aproximadamente a las 11 horas.

En los procedimientos participaron equipos de la Subcomisaría de La Cesira, la División de Investigaciones de Laboulaye y parte del Ministerio Público Fiscal. La causa estaba relacionada a un abigeato, que es la comercialización de ganado que fue previamente robado.

Como resultado, en una de las casas obtuvieron resultados positivos al allanamiento, y detuvieron a dos hombres, uno de 31 y otro de 38 años, por supuestos autores del delito. Además secuestraron diversas armas, como una carabina, cuchillas, dos teléfonos, una camioneta Chevrolet S10, entre otros elementos vinculados a la causa. También carne porcina y restos de animales.

Los hombres fueron trasladados a la sede judicial para continuar con el proceso.