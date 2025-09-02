Argentino Presente en el Nacional Absoluto de Patín Artístico 2025.

Del 22 de Agosto al 01 de Septiembre, en la ciudad de San Juan, se llevó a cabo el Campeonato Nacional Absoluto 2025 de Patinaje Artístico, uno de los certámenes más importantes del País.

La competencia se desarrolló en el velódromo Alejo Chancay y reunió a los mejores deportistas de cada categoría de las divisionales A y B.

Para acceder a esta instancia, las y los Patinadores debieron competir previamente en Nacionales de Apertura o Clausura y ubicarse entre los 10 mejores del ranking, solo 20 deportistas por categoría clasifican a este desafío que representa a la élite del patinaje argentino.

Con orgullo, tres representantes del Club Argentino lograron este objetivo:

JULIETA VALDEZ 7 Puesto.

MILENA ATALA 8 Puesto.

DELFINA DI CARLO 12 Puesto.

Estos resultados reflejan esfuerzo, disciplina y pasión, fruto del compromiso de nuestras deportistas, sus familias y el equipo técnico del Club.