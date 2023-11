El ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, anunciaron un aumento en el monto de los créditos destinados a titulares de jubilaciones y pensiones, que pasa de $400.000 a $600.000 (monto máximo) y la línea dirigida a trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, que se amplía hasta un 1 millón de pesos. Estos nuevos montos estarán disponibles para quienes soliciten un crédito a partir del próximo lunes 6 de noviembre.

Además, quienes ya hayan solicitado un crédito, podrán pedir la extensión del monto de forma virtual en anses.gob.ar.

RED PANORAMA mantuvo contacto telefónico con Marcela Torregiani, Jefa de ANSES Leones, quien explicó el alcance de la medida que beneficia a titulares de jubilaciones y pensiones, y a trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia:

Créditos ANSES para jubilaciones y pensiones

Las y los titulares de jubilaciones y pensiones podrán acceder a esta línea de créditos con una tasa subsidiada del 29%, la mejor del mercado.

El crédito se podrá solicitar en una oficina de ANSES, con turno previo.

Para más información sobre los créditos para jubilados y pensionados, ingresar acá.

Créditos ANSES para trabajadores en relación de dependencia

Las y los trabajadores en relación de dependencia que no se encuentren alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, es decir, con salarios no mayores a $1.980.000 (brutos), podrán solicitar un crédito de hasta 1 millón de pesos, con una tasa subsidiada por el Estado Nacional del 50% en 24, 36 o 48 cuotas, que se depositará en la tarjeta de crédito asociada a la cuenta sueldo de la persona solicitante.

Anteriormente, podían solicitar hasta $400.000 las y los trabajadores con ingresos no mayores a $700.875 (brutos).

El crédito se podrá solicitar a través de anses.gob.ar o de la aplicación mi ANSES, todos los días de 10 a 20 horas.

Para más información sobre los requisitos para acceder a esta medida, ingresar acá.