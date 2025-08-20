Almuerzo Zambrunero:
100 Años de la Escuela Juana Eufemia Maqueira de Zambruno.
Se vienen los 100 años de nuestra querida escuela y queremos celebrarlo juntos en un encuentro lleno de recuerdos, emociones y reencuentros.
Domingo 28 de Septiembre del 2025.
11:30 horas.
Salón del Prado Español.
Un almuerzo especial para compartir con tu Promo de Primaria, revivir anécdotas y disfrutar de un día inolvidable.
Valor de la tarjeta $ 30000.
Conseguila en la escuela Juana Eufemia Maqueira de Zambruno.
Trae tu mate y muchas ganas de pasarla bien.
¡ Te esperamos para celebrar juntos este Centenario Histórico !. @zambruno-2023.